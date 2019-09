COO’EE LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA DEI SUPERMERCATI ROSSETTO

Il gruppo Rossetto - con 23 punti vendita, 1700 collaboratori e un fatturato che supera i 500 milioni di euro e che punta, nei prossimi anni, a raddoppiarlo - si è affermato grazie a una solida tradizione familiare: 3 generazioni di persone hanno fatto dell’innovazione continua la bussola per guidare l’azienda nel mercato della grande distribuzione, veicolando tutta la comunicazione sui valori di fedeltà, identità e convenienza.

Valori che Coo’ee, l’agenzia associata UNA e guidata da Mauro Miglioranzi, ha fatto suoi e su cui ha costruito un progetto importante che prosegue da 29 anni: dal rinnovamento dell’immagine aziendale a tutte le attività di comunicazione. Dopo il successo della campagna «Chi va da rossetto si vede», l’evoluzione naturale di un messaggio così forte ha sposato un linguaggio visivo universalmente riconosciuto, così la “grande palla rossa” è diventata il simbolo iconografico del nuovo percorso, con alla base un concetto che rimane sempre lo stesso: esprimere amore verso qualcosa che ci piace e ci fa stare bene. Come il nostro supermercato di fiducia, dove il rapporto tra qualità e risparmio è al primo posto. In questo modo il cuore si trasforma nella sfera rossa andando a formare il nuovo messaggio «I love Rossetto».