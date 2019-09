MENU ESCLUSIVI E VINI TOMMASI RENDONO VIVA LA PIETRA.

Settembre 2019 – Quattro celebri chef, quattro menu eslcusivi, una selezione di vini DOC, le più belle pietre presenti in natura: questi gli ingredienti del Ristorante d’Autore “Nature Works”, location curata da ADI Delegazione Veneto Trentino Alto Adige e riservata agli ospiti di Marmomac, la principale fiera internazionale dedicata al settore litico, in programma a Verona dal 25 al 28 settembre.

La natura sprigiona energia accogliente e rilassante. Il Ristorante d’Autore - dove sarà servito dell’ottimo cibo in abbinamento a un’accurata selezione di vini in collaborazione con Tommasi Family Estates, storici produttori della Valpolicella classica oggi presenti con tenute di proprietà in 5 regioni Italiane - sarà luogo di accoglienza, convivio e relax. Il tema del progetto, inserito all’interno del Padiglione 1 The Italian Stone Theatre di Marmomac, è approfondire gli aspetti della roccia in natura, interpretandola per dare forma agli oggetti che arredano lo spazio e facendo sentire gli ospiti accolti dal movimento e dalle sensazioni dei paesaggi rocciosi.

Il materiale che rappresenterà le forme della natura sarà il marmo o la pietra, sagomati e modellati dal tempo. Nei millenni l’acqua, il vento e i lapidei si fondono in un’unica forma in costante mutamento. La natura circonda ogni elemento ed è la nostra madre terra che qui si presenta a noi nello sguardo dei millenni.

Il ristorante accoglierà la cucina di prestigiosi chef che si alterneranno nei giorni di fiera - Giovanni Ricciardella del Ristorante Cascina Vittoria (25 settembre), Giancarlo Perbellini del Ristorante Casa Perbellini (26 settembre), Enrico Bartolini del ristorante Glam Venezia (27 settembre), Matteo Grandi del Ristorante DeGusto Cuisine (28 settembre) - e sarà allestito con un bancone reception e 15 tavoli in pietra ciascuno dei quali sarà un’istantanea, uno scatto fotografico catturato dall'occhio del designer, il tutto circondato da evocative essenze arboree.

Questa la lista dei vini in degustazione:

Caseo Pinot Nero Brut

Tommasi Le Fornaci Lugana doc, 2018

Tommasi Rafael Valpolicella Classico Superiore doc, 2017

Tommasi Ripasso Valpolicella Classico Superiore doc, 2016

Tommasi Soave le Volpare, 2018

Tommasi Amarone della Valpolicella Classico docg, 2015

Caseo Moscato Igt Pavia, 2017

Il Ristorante sarà aperto dal 25 al 28 settembre nell’orario 12.30-14.30.

Per info e prenotazioni: ristorantedautore@marmomac.it - Tel. +39 045 8298650

In collaborazione con MAGIS e ZAVA per gli arredi.

Il Padiglione 1 The Italian Stone Theatre di Marmomac viene dedicato all’eccellenza made in Italy espressa non solo nel materiale lapideo, ma anche nei macchinari e nella tecnologia. Qui infatti trovano spazio mostre e installazioni in cui il marmo viene interpretato secondo il pensiero creativo dei curatori che fanno dialogare la pietra con illustri progettisti, architetti e designer di fama internazionale.