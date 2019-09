VIII Verona Fashion Days: il glamour veronese incontra il business

Un’unica passerella per la Moda veronese, cui la Camera di Commercio dedica tre giorni di promozione, denominati: “ Verona Fashion Days”, con lo scopo di riunire le 31 imprese della filiera Fashion, nell’evento-moda, più atteso di Verona. Esso non sarà solo semplice presentazione di nuove proposte e show, ma, anche momenti di business, che si concretizzeranno, in incontri delle nostre imprese, con 11 buyers dei mercati russo e svizzero, domenica 22 settembre 2019, con visite in azienda, organizzate, per il giorno seguente. Tutto, inserito nel quadro d’un evento glamour esclusivo, riservato, appunto, agli operatori del settore. Condurrà l’edizione 2019 di Fashion Show la cantante e autrice Jo Squillo, il 21 settembre. alle ore 19,30, nelle Gallerie Mercatali di Veronafiere a Verona. “Il Fashion system rappresenta – commenta il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello – una voce importante dell’economia veronese e conta realtà di caratura internazionale e un ricco tessuto di piccole aziende, alcune delle quali hanno saputo creare un proprio brand importante, mentre altre hanno trovato la propria nicchia. Alcune, ancora. faticano a trovare una strada, come, purtroppo, in questi ultimi anni, capita sempre più spesso. Nel sistema moda. la concorrenza è davvero agguerrita: sul prezzo, sulla qualità, sui sistemi di vendita, outlet, negozi di prossimità, centri commerciali ed internet. Difficile fare impresa, in questo settore, soggetto a volatilità della domanda e a conseguenti cicli del prodotto, brevissimi. Ma, nonostante le difficoltà, il sistema moda veronese vanta numeri di tutto rispetto e le aziende, che hanno in calendario gli incontri b2b, ne sono certo, porteranno a casa interessanti opportunità”. “ Vogliamo dare opportunità – afferma Silvia Nicolis, componente di Giunta dell’Ente veronese – concrete di sviluppo alle imprese del Fashion system, che conta a Verona 1.266 unità tra tessile – abbigliamento, articoli in pelle, di cui 238 di produzione di calzature, senza contare gli esercizi commerciali, 1.567 diffusi su tutto il territorio provinciale. La moda veronese esporta 1,6 miliardi di euro l’anno e rappresenta il terzo comparto dell’economia veronese, per vendite all’estero”. La sfilata – 31 aziende partecipanti – è organizzata in collaborazione con Veronafiere. Confindustria, Apindustria, Confcommercio, Confartigianato e Casartigiani. Sponsorizzano il concessionario Vicentini, Audi Zentrum Verona e Vierregroup. “ Quello della moda è un settore, che merita la massima attenzione – afferma Andrea Bissoli, presidente di Confartigianato Verona e componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona – ed è sacrosanto che la Camera di Commercio continui a riproporre una manifestazione che, nelle edizioni passate, in una delle piazze più belle di Verona e d’Italia, ha sempre dimostrato le proprie potenzialità, sul piano della promozione e del gradimento da parte degli addetti ai lavori. Sono certo che anche il Verona Fashion di quest’anno sarà un successo, con la sua capacità di proporsi, attraverso le migliori e selezionate creazioni sartoriali, di maglieria, degli abiti da cerimonia, della produzione tessile d’abbigliamento, che il nostro territorio continua a far crescere e che, con questo evento vuole valorizzare”. Evento importante, dunque, che, se servirà a dare, sicuramente, impulso commerciale al settore della moda, porrà in evidenza, al tempo, un settore artigianale attivissimo, che pazientemente innova e costruisce, in nobile silenzio – e che va, quindi, fatto conoscere – contribuendo esso, più che positivamente, all’economia veronese.