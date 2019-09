Premio alla « Migliore Carta Vini del Mondo » 2019

Il massimo riconoscimento della rivista inglese “World of fine Wine“ è andato alla « Bottega del Vino », Verona, in corsa anche per la « migliore Carta vini da dessert del mondo ». Ha ritirato il prestigioso premio il presidente della « Bottega » veronese, Tiziano Castagnedi, che sottolinea come si tratti di « un premio che vuole essere l’ennesima testimonianza, che la coesione del Gruppo vince, premio, che come Famiglie Storiche, desideriamo dedicare al team della Bottega, ilquale, ogni giorno dell’anno, lavora con passione, per regalare emozioni a chi visita il Ristorante ». Si è, infatti, ad un riconoscimento importante, che premia soprattutto il team dei Sommeliers Alberto Bongiovanni, Davide Lucido e Sabina Zantedeschi, coordinati dal direttore, Luca Nicolis. La « Bottega del Vino », ormai secolare ed istituzione veronese – è stata rilevata, nel 2011, dalle Famiglie Storiche, che, con sapiente guida, hanno saputo mantenere alta la reputazione del relativo Ristorante, migliorando, sia la Carta vini, che oggi conta 4.500 etichette, sia la Cucina, che, pur sempre legata alla tradizione veronese e veneta, è, oggi, più moderna e raffinata. Fra i piatti punta del Ristorante, spiccano, Ovviamente, i menù veronesi: Risòtto all’Amarone, Pasta e fasói e la Pastissàda de cavàl…, tre piatti, che sono pure grande storia, anche di Verona, e, al tempo, cultura di tradizionale cucina, che meriterebbe d’essere approfondita.