COO’EE festeggia I primi 50 ANNI DEL PROSCIUTTO DI MODENA DOP

UN marchio lineare, netto e che mira a rappresentare la storia dell'azienda con colori accativanti questo ha pensato l'agenzia COO'ee che nel suo motto ha togliere togliere togliere, col significato di proporre una comunicazione priva di orpelli artificiosi e di mirae all'essenziale . Questo è quanto ha proposto COO'ee Italia al consorzio di Modena. Il consorzio, oggi presieduto da Giorgia Vitali, si è costituito il 6 ottobre del 1969 e la sua storia si è sempre basata sulla costante ricerca di una qualità unica, che ha permesso al Prosciutto di Modena DOP di imporsi come un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, portatrice della cultura enogastronomica del nostro paese.

Una panoramica condivisa da Coo’ee, che da oltre 15 anni si occupa della realizzazione di tutte le attività di comunicazione. Quest’anno il consorzio festeggia i 50 anni di attività: un traguardo importante a testimonianza di una storia ricca di qualità e di esperienza esportate in tutto il mondo. Coo’ee ha curato il concept visivo e la realizzazione di un marchio che riuscisse a raccontare al meglio la storia del Consorzio del Prosciutto di Modena DOP e dei valori che gli appartengono. Il risultato è un segno semplice, pulito e distintivo: frutto di una visione proiettata verso il futuro ma sempre legata alla sua storia.