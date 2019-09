SERATA JAZZ AI BASTIONI DELLE MADDALENE.

L’appuntamento è per sabato 21 settembre, con inizio alle 20.30, al Centro di Documentazione ‘Verona Città Fortificata’, in vicolo Madonnina 12 a Porta Vescovo.

La pianista Elena Bruk, accompagnata dai componenti della Jazzset Orchestra, Rizzardo Piazzi al sax, Stefano Corsi al contrabbasso e Alberto Olivieri alla batteria, si esibirà nell’esecuzione di brani dei più noti volti del panorama jazzistico americano, con gli indimenticabili capolavori di George Gershwin, Jerome Kern e Leonard Bernstein.

Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione storica sul sistema fortificato veronese a cura di Enrico Scognamillo. La partecipazione all’evento è gratuita fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili in sala.

“Un’occasione per ascoltare buona musica in un contesto particolare della nostra città – spiega il presidente della 1ᵃ Circoscrizione Giuliano Occhipinti –. Ad apertura di serata, per una maggiore valorizzazione della cinta magistrale dei Bastioni delle Maddalene, saranno fornite al pubblico alcune nozioni storiche sul sistema fortificato veronese e sulle bellezze architettoniche di questi luoghi”.