Un nuovo canale di accesso a Veronaeconomia

I migliori auguri per la nuova sezione di notizie di Verona Economia che speriamo possa interessare i nostri lettori rendondo più accattivanti e fruibili le notizie di maggior interesse che riscontriamo sul nostro giornale in base alle vostre impression. Di tanot in tanto pubblicheremo qualche video di cui vi daremo notizia sulle nostre pagine ma che, se vorrete, troverete cercando la nostra pagina su you tube

Ecco la sigla che accompagnerà questa sezione mentre le notizie le troverete collegandovi al segunete link:

https://www.youtube.com/user/veronaeconomia/videos