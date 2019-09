IV edizione, a Verona, di “la Caréga in tavola"

Il presidente della Circoscrizione Centro Storico, Verona, Giuliano Occhipinti, la presidente della Commissione Commercio e Tiurismo, Carlotta Pizzighella, e Alberto Recchia, presidente del Comitato del Carnevale benefico Caréga, hanno annunciato “la Caréga in tavola”, l’evento, che, alla sua quarta edizione, avrà luogo nel Rione veronese “la Caréga”, nonché in Corte San Mamaso, in via San Mamaso, in Corte Quaranta e in Piazza Ottolini, nei giorni venerdì 20 e sabato 21, 2019. Scopo dell’evento è creare animazione nel Rione e, al tempo, ridare luce a tradizioni e costumi d’un tempo, accompagnati dalla degustazione di prodotti tipici veronesi e da musica. Di seguito, il dettagliato programma della manifestazione, che mira a fare rivivere il Rione, portando alla luce il bello e lo straordinario del passato, grande patrimonio di storia e di cultura, non trascurando il lato solidarietà: Venerdì, 20 settembre: - dalle ore 17,30, intrattenimento musicale; - dalle ore 19,30, ”cena in piazza”, con degustazione di prodotti Il Quartiere veronese de “la Caréga Venerdì: - dalle ore 17.30, intrattenimento musicale; - dalle ore 19.30, cena, con la degustazione di prodotti gastronomici, - Venerdì : dalle ore 17.30 intrattenimento musicale - dalle ore 19.30, “ cena i dedi prodotti gastronomici della tradizione veronese; - dalle ore 19.00, concerto de “Il Duo”, in Piazza Ottolini; - dalle ore 21.00, concerto del gruppo rock “ Lord Byron” e le sua “Amiche Ruspe”, in Piazza Ottolini; - dalle ore 19.00, concerto The Urbans, in Corte San Mamaso; - dalle ore 21.00, concerto di musica italiana, con Larry Band, in Corte San Mamaso. Sabato, 21 settembre: - dalle ore 12.00, apertura stands gastronomici; - dalle ore 14.30, esibizione dal vivo di band giovanili veronesi; - dalle ore 19.30, cena, con degustazione di prodotti gastronomici; - dalle ore 19.00 concerto di musica anni 40/50, con I Cinquantini, in Piazza Ottolini; - dalle ore 21.00 concerto del gruppo “ Sweet Sunny Side”, in Piazza Ottolini; - dalle ore 19.00, concerto della band pop rock “ Gli Evasi”, in Corte San Mamaso; - dalle ore 21.00, concerto del gruppo “ Evergreen”, in Corte San Mamaso; - alle ore 23.30, estrazione premi della lotteria.