Marchiori firma la 25^ perla a S. Croce sull'Arno!

E sono venticinque le perle stagionali di cui può incoronarsi la Zalf Euromobil Désirée Fior , venticinque vittorie i cui la più recente datata 14 settembre 2019 porta la firma di Leonardo Marchiori. Il 21enne di Spinea (Ve), infatti, si è aggiudicato allo sprint la 74^ edizione del Gp Industria del Cuoio e delle Pelli di Santa Croce sull'Arno (Pi) al termine di una prova molto combattuta che ha visto grandi protagonisti proprio i ragazzi diretti da Gianni Faresin e Luciano Rui.



A decidere la corsa toscana è stata una fuga di una trentina di unità che ha preso il largo nella prima parte di gara proprio grazie al forcing della Zalf Euromobil Désirée Fior che è salita in cattedra con il passare dei chilometri, lanciando in avanscoperta Pasquale Abenante. Il ragazzo di Scafati, ben coperto dai compagni di squadra, è transitato al suono della campana con 1'10" sui più immediati inseguitori che sono riusciti però a recuperarlo proprio negli ultimi 2000 metri. Inevitabile, dunque, l'arrivo allo sprint per il drappello dei migliori di giornata con gli atleti dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior che sono stati bravi a riorganizzarsi e a lanciare la volata in maniera impeccabile a Leonardo Marchiori.







"Oggi devo ringraziare la squadra perchè abbiamo corso in maniera perfetta. Sin dall'inizio siamo entrati in tutti i tentativi di fuga; nella prima parte di gara abbiamo forzato il ritmo con Riccardo Verza in un tratto di falsopiano e siamo riusciti a portare via una fuga numerosa" ha spiegato dopo il traguardo Leonardo Marchiori. "Poi Abenante se ne è andato in solitaria e questo ci ha permesso di risparmiare energie preziose per il finale di gara. Mi dispiace che sia stato ripreso a pochi chilometri dal traguardo perchè meritava di cogliere il successo quest'oggi. Qui al traguardo i miei compagni mi hanno tirato la volata in maniera impeccabile e non potevo sbagliare anche perchè ci tenevo a fare bene in una gara prestigiosa come questa di Santa Croce sull'Arno".



La Zalf Euromobil Désirée Fior tornerà in gruppo oggi per correre il Trofeo Lampre in programma a Bernareggio (Mb). Martedì, invece, doppio appuntamento con la classica nazionale Coppa Collecchio a Collecchio (Pr) e sul circuito di Sannazzaro de Burgondi (Pv).