XX Giornata Europea della Cultura Ebraica 2019.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica – evidenzia Noemi Di Segni, Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane – è giunta alla ventesima edizione. Un grande traguardo per la manifestazione iniziata nel 1999 con una sola località, Casale Monferrato con la sua magnifica sinagoga, e che oggi ne conta oltre ottanta, distribuite in quindici regioni del nostro Paese, da nord a sud alle isole. L’edizione italiana è diventata negli anni una delle più importanti in Europa, con decine di migliaia di visitatori ogni anno e un modello organizzativo perfettamente rodato, che può contare sulla virtuosa collaborazione tra Comunità ebraiche, enti locali, pro loco e associazioni attive sul territorio.

Questo successo è figlio dell’impegno dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che la coordina e la promuove in Italia, ma soprattutto è il frutto di oltre due millenni di storia ebraica nel nostro Paese. In Italia è, infatti, presente un patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico d’indubbio interesse, che va dalle numerose Sinagoghe, ai musei ebraici, dagli ex ghetti e giudecche ai siti archeologici, oltre ovviamente al patrimonio “immateriale”, fatto dell’eredità culturale di grandi rabbini, pensatori e intellettuali che si inseriscono nella tradizione ebraica, di peculiarità liturgiche e rituali, di dialetti e specificità territoriali, di musica, arte e prelibatezze culinarie. Quest’anno si parte da Parma, che rappresenta un ottimo esempio di questa presenza culturale che suscita un interesse sempre maggiore: i visitatori che parteciperanno alle iniziative organizzate nella Città Capofila, oltre a visitare la Sinagoga cittadina e l’interessante museo ebraico della vicina Soragna, potranno scoprire il notevolissimo patrimonio di antichi manoscritti e libri a stampa ebraici conservati nella Biblioteca Palatina, il fondo De Rossi, oltre milleseicento opere che compongono una delle più importanti collezioni di questo tipo, che attira studiosi da tutto il mondo. Ed è solo uno dei tanti sorprendenti percorsi nell’Italia ebraica. Il tema “I sogni, una scala verso il cielo”, ci stimola a raccontare l’ebraismo da diversi punti di vista: i sogni sono infatti una presenza costante nella storia e nei testi sacri ebraici, a partire dalla Torah (il titolo è un richiamo al famoso episodio della Genesi che ha per protagonista il patriarca Giacobbe), per continuare con il Talmud, con la tradizione mistica e fino ad arrivare a Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, che sull’interpretazione dei sogni fondò le sue innovative terapie per le nevrosi. Ma i sogni sono anche intesi come speranze per il futuro: quelle che i padri hanno per i figli, quelle delle tante comunità e famiglie ebraiche costrette a fuggire, nel corso della storia, in cerca di accoglienza e prospettive, quelle che i fondatori del sionismo e poi i pionieri riposero nel ritorno degli ebrei nella patria atavica, Israele. Di sogni, insomma, il popolo ebraico se ne intende. Il 15 settembre se ne parlerà a trecentosessanta gradi, nei tanti eventi che per un giorno all’unisono animeranno l’Italia ebraica, parte della storia e della cultura della nostra bellissima penisola da scoprire ancora e condividere anche a livello internazionale. Il programma veronese prevede i seguenti momenti: – In Sinagoga: alle ore 10.30: Cerimonia di apertura, saluti delle Autorità ed intervento del presidente della Comunità Ebraica, dott. Celu Laufer, intermezzi musicali, con l’Agadà Klezmer Trio. Alle ore 11.10: Introduzione al tema della Giornata “I sogni. Una scala verso il cielo”, con il rabbino Yosef Y. Labi. Alle ore 11.30: Agadà Klezmer Trio - performance musicale. Alle ore 12.00: Visita guidata al Ghetto. – Nel Salone della Comunità Ebraica, via Portici 3, alle ore 12.45: Buffet con specialità kasher. Alle ore 15.30: Rav Elia Richetti: “I sogni dicono il vero?” - Riflessioni dal Talmud”. Alle ore 16.30: relazione del prof. Riccardo Mauroner, sul tema: “Nell’ insonnia sognante di Franz Kafka e Sigmund Freud”, in collaborazione con l’Associazione Veronese Italia-Israele. – Nel Cimitero ebraico, di via Badile, Borgo Venezia, alle ore 18.00: visita guidata dell’antico Campo dell’eterno Riposo.