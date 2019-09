Garanzie Accessorie Auto, quando La Protezione Viaggia Con Te

Con particolare riferimento alla circolazione, è possibile aggiungere alla copertura obbligatoria Rca, altre coperture: un mix di garanzie aggiuntive fondamentali per una maggiore sicurezza alla guida della propria auto.

Vediamole.

TRASPORTO NON IN CONFORMITÀ - CINTURE DI SICUREZZA

Lo sapete che in caso di incidente, se il trasportato non ha le cinture di sicurezza allacciate, la Compagnia può rivalersi sull'Assicurato?

Con la garanzia aggiuntiva "Trasporto non in conformità - cinture di sicurezza" , indipendentemente dal danno subito, non sosterrà alcuna spesa.

Con pochi euro in più, l’assicurato potrà godere di numerosi vantaggi:

•Tutela del patrimonio;

•Maggiore trasparenza e chiarezza della polizza;

•Migliore tutela.





DANNI DA VEICOLO IDENTIFICATO MA NON ASSICURATO

Lo sapete che quando si resta coinvolti in un incidente e l'altra auto è senza assicurazione, la spesa è sostenuta dall'Assicurato e solo successivamente può recuperare dal Fondo Vittime della strada, con una franchigia di 500 €uro, quanto anticipato?

Con la garanzia accessoria "Danni da veicolo identificato, ma non assicurato" , l’assicurato non dovrà anticipare alcuna spesa per i danni a veicolo e persone e per importi fino a 5.000 €uro e, in più, potrà godere dei seguenti vantaggi:

•Più velocità e semplicità nei pagamenti;

•Nessun anticipo e zero franchigie;

•Maggiore tranquillità.





LIMITAZIONI AL DIRITTO DI RIVALSA

Lo sapete che in caso di incidente provocato in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti la Compagnia può rivalersi nei confronti del responsabile?

La garanzia aggiuntiva "Limitazioni al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope" può offrire una protezione completa, e, indipendentemente dal danno provocato, l’assicurato si farà carico solo di una piccola spesa:

•500 €uro in caso di guida in stato di ebbrezza;

•1.500 €uro in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.





PROTEZIONE DEL CONDUCENTE

Lo sapete che il guidatore è l'unico soggetto che, per legge, non è tutelato dalla polizza auto in caso di incidente?

Con la garanzia accessoria "Protezione del Conducente" , a partire da pochi €uro in più all'anno, sarà coperto da ogni imprevisto alla guida.

Senza dimenticare le altre garanzie che possono contribuire a rendere la mobilità del Cliente più sicura.

TUTELA LEGALE

Lo sapete, ad esempio, che la legge in vigore sull'omicidio stradale e lesioni personali è molto severa e se, alla guida della sua auto, dovesse causare un incidente con conseguenze gravi per gli altri, correrebbe il rischio di un procedimento penale?

Con la garanzia aggiuntiva "Protezione Legale della circolazione" potrete contare sul rimborso delle spese legali in caso di procedimento penale, anche in presenza di controversie per un sinistro avvenuto durante la circolazione del veicolo.

ASSISTENZA

Con la garanzia aggiuntiva Assistenza (la Compagnia Cattolica Assicurazioni, ad esempio, si avvale di IMA Italia Assistance S.p.A.), in caso di necessità, il Cliente potrà accedere in modo facile e immediato a molteplici utili servizi di emergenza e di assistenza H24, 7 giorni su 7. Degli esempi? Un carroattrezzi in caso di guasto all'auto, ma anche per errato rifornimento o congelamento del carburante; o in caso di rottura, smarrimento o smagnetizzazione delle chiavi; un servizio di sostituzione gomme in caso di foratura o ancora un'auto sostitutiva in caso di riparazione.

Inoltre, per una protezione completa, sono sempre disponibili e sottoscrivibili le seguenti altre garanzie:

EVENTI ATMOSFERICI

Una copertura per i danni causati da grandine, trombe d’aria, tempeste e bufere.

FURTO

Per un rimborso dei danni al veicolo, ai pezzi di ricambio e agli optional causati da un furto, anche solo tentato, o da una rapina.

INCENDIO

Una copertura per i danni al veicolo, inclusi gli accessori di serie, causati da incendio, fulmine o esplosione del carburante del veicolo stesso.

ATTI VANDALICI

Copertura per danni come, ad esempio, il danneggiamento sulla fiancata dell’auto

provocato da un oggetto appuntito.

KASKO

Con la garanzia Kasko il Cliente sarà coperto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo, urto o ribaltamento (garanzia completa).

ANIMALI SELVATICI

Per una copertura per i danni materiali e diretti subiti dal tuo veicolo in caso di urto o collisione con animali selvatici

I distributori assicurativi più attenti sono coloro che offrono ai loro Clienti un servizio di qualità, proponendo il mix di garanzie aggiuntive Auto per assicurare loro una maggiore sicurezza alla guida del proprio veicolo ricordando che ci si deve assicurare ad ogni costo… non ad ogni prezzo!