“Festa dei Nonni e dei Nipoti”, alla Gran Guardia, Verona

Giochi e divertimento, per Nonni e Nipoti, in un’intera giornata, all’insegna delle famiglie e della gioia di stare insieme, questa volta, in centro-città, “in famiglia”. Domenica 29 settembre 2019, torna nel Palazzo della Gran Guardia, Verona, infatti, la ‘Festa dei Nonni’, un appuntamento dedicato, finalmente – abbiamo sopra evidenziato – alle famiglie e, soprattutto, ai Nonni e alle Nonne veronesi, accompagnati dai Nipoti. Tante, numerose, le attività proposte. Dalle 10.30 alle 18,00, quindi, grandi e piccini, potranno divertirsi, con giochi, balli, laboratori creativi e concerti, in serenità ed in allegria. In particolare, a partire dalle 16.30, Nonni e Nipoti giocheranno assieme, nella prima edizione dell’innovativo ‘Quiz Show interattivo’. Per circa due ore, su un maxi schermo, allestito nell’Auditorium, i Nonni, con il supporto dei Nipoti – oggi aggiornatissimi – dovranno rispondere, nel minor tempo possibile, ad una serie di domande, a risposta multipla. Tanti i premi in palio, per tutti. La partecipazione al ‘Quiz Show’ è gratuita, previa, tuttavia, registrazione obbligatoria. Regolamento e modulo di adesione, si trovano, sui siti www.comune.verona.it e www.claudiozambellieventi.it . Durante la giornata, inoltre, si terranno la prima edizione del ‘Premio Nonno e Nonna di Verona’; il concerto dei Los Palmitos, con l’esecuzione di musiche italiane anni 60-70, e l’esibizione del violinista veronese Andrea Bertanzon. Presentatrice dell’evento sarà Adriana Volpe. Infine, con l’iniziativa ‘Argento fra i capelli, oro nel cuore’, gli alunni delle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di Verona, saranno invitati a realizzare uno striscione, con uno slogan, dedicato ai Nonni. Gli elaborati saranno valutati da Cristiano Militello, noto inviato di ‘Striscia la notizia’, che decreterà i tre vincitori, uno per ogni categoria di Scuola partecipante. Le premiazioni si svolgeranno, la stessa domenica 29 settembre. La ‘Festa dei Nonni’è promossa dal Comune di Verona, in collaborazione, con la Società Caudio Zambelli - Eventi&Comunicazione, Montorio, Verona, ed è stata presentata, il 9 settembre scorso, in Municipio, nella Sala Arazzi, dall’assessore Marco Padovani e dall’organizzatore Claudio Zambelli. “Un’occasione speciale – ha affermato Padovani – per ringraziare i nostri nonni, fondamentale risorsa delle famiglie. Portatori di valori ed esperienza, i nonni rappresentano un punto di riferimento centrale, non solo per i nipoti, ma anche per i loro figli, per i quali, sono un sostegno importante, nelle attività di ogni giorno”. Ricordare i Nonni, significa porre in evidenza una buona parte dei grandi, inestimabili valori dell’istituzione Famiglia, che, fra l’altro, mai come oggi, ha bisogno d’una collaborazione affettuosa e sentita, pure di notevole importanza, per la società, in generale, in un mondo, che guarda solo, purtroppo, al superficiale ed al materiale.