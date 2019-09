Comune di Verona e Arsenale austriaco

Il progetto porta il titolo: “Recupero e riqualificazione dell’Arsenale austriaco Franz Joseph I. 1° lotto - intervento di restauro conservativo - progetto definitivo”. L’opera risale al 1861 e, una volta restaurata, proporrà, nel suo stile particolare e piacevole, o Rundstil, ampi spazi, nonché verde straordinario. Hanno presentato il progetto, il 9 settembre 2019, l’assessore Ilaria Segala e l’assessore Luca Zanotto, in collaborazione con gli ingegneri incaricati dell’esecuzione del progetto, che, una volta appaltato, richiederà ventidue mesi di lavoro. Se le fondazioni sono da considerarsi in ottime condizioni, vi sono parti – coperture cadute – che appunto, richiedono interventi radicali e tali, anche, da garantire sicurezza. In accordo con la Sovrintendenza, si porrà mano a travature e capriate e a lavori di miglioramento di resistenza e del sistema catenario. Finalmente, una buona partenza, per ridare vita ad un ambiente storico, atto ad aprirsi, al completo, alla città, offrendo alla stessa, al tempo, come accennato, anche un eccezionale verde.

Pierantonio Braggio