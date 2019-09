Dall’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino. Emissioni filateliche del 2 ottobre 2019.

Codice serie 687- 125° anniversario dell’inaugurazione del Palazzo Pubblico foglietto formato da 2 valori da €1,60 cadauno. Tiratura: 30.000 foglietti, costo serie € 3,20

Codice serie 688 - Natale foglietto formato da 2 valori da € 2,00 cadauno. Tiratura: 30.000 foglietti, costo serie € 4,00.

Codice serie 689 – 50° anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna foglietto formato da 3 valori da €2,00 cadauno. Tiratura massima: 40.000 foglietti, costo serie € 6,00.

Tutto, per un totale di € 19,00. Per ulteriori info: Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino, via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore T +378 (0549) 882350 - F +378 (0549) 907134 - 882363 – info.ufn@pa.sm, www.ufn.sm.

Pierantonio Braggio