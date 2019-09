PESERICO AUMENTA LA PROPRIA PRSENZA IN USA

“Saranno tre più del previsto”, dice Riccardo Peruffo, Ceo di Confezioni Peserico, “ i nostri negozi sul mercato statunitense poiché siamo riusciti ad inaugurare altri 3 monomarca a Boston, San Francisco e Washington, in collaborazione con il colosso dei department store Blomingdale's. Spazi che sono andati ad aggiungersi a quello di Charleston, nel sud della California, aperto da pocchissime settimane. A fine mese sarà la volta di Palo Alto e Riverside. Ora pensiamo che entro il 2020 potremo toccare quota 20 monomarca nei soli Usa. Quanto alla Cina verrà ritardata l'apertura di Pechino mentre in Europa cercheremo di allargare due mercati, Germania e Francia, per noi importantissimi. Stiamo valutando di dar vita a nuovi store a Nizza, Vienna e Amsterdam”. Per gli Stati Uniti si sta anche sviluppando una grande piattaforma on line che dovrà risultare operativa entro la fine dell'anno. L' e-commerce sta andando bene in tutta Europa e quindi verrà allargato a gran parte del mondo.