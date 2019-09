La 1ª Circoscrizione Centro Storico, per i Veronesi. Domenica, 8 settembre 2019, la XXV edizione “de la Fèsta de via Sótoriva”.

L'Associazione di volontari Vero.Centro, vero.centro@gmail.com, 339 63 91 453 – che opera per una Verona viva, per i suoi cittadini, ed ospitale – si è fatta parte attiva coinvolgendo numerose altre Associazioni e Sponsors che, con il loro contributo, hanno reso possibile l'evento. La manifestazione prevede la degustazione di prodotti gastronomici, dagli esercizi commerciali della via, serviti dagli straordinari volontari di Vero.Centro e dei gruppi scout Cngei. Ovviamente, la Cittadinanza è invitata a trascorrere qualche ora, nel vecchio, antico e sempre attraente centro del centro veronese. L’importante, popolarissimo evento – che proporrà, oltre che amicizia, come detto, degustazioni eccezionali – è stato annunciato da Giuliano Occhipinti, presidente della Circoscrizione Centro Storico; da Franco Cacciatori, presidente della Sezione Sociale della Circoscrizione; da Michele Abrescia, presidente di Vero.Centro, e da Carlo Franco, attivo coordinatore della manifestazione.

Pierantonio Braggio