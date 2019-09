Grandiosa inaugurazione della “Sàgra de l’Ànara pitànara”, con il suo Maravilia Festival.

Hanno tagliato il nastro della grande manifestazioni di Tarmassia, ieri sera, 4 settembre 2019, la presidente de “La Compagnia de l’Ànara”, Elena Meneghelli, il sindaco di Isola della Scala, Stefano Canazza, il vicepresidente della Provincia, David Di Michele, e l’ideatore-direttore artistico del Maravilia Festival, Marco Biasetti. Come è noto, nel quadro dell’evento, si tiene il “Conorso “La Sfoglia d’oro”, dedicato a non professionisti, che prevede di tirare a mano la pasta fresca, da abbinare al “sugo con l’anatra”, nel parco di Villa Guarienti Baja. Si è aggiucato il titolo della “migliore sfoglia”, a insindacabile giudizio dello chef Davide Botta, Francesca Meggiorini, l’infermiera di terapia intensiva neonatale di Borgo Trento, Verona. Motivazione del premio: la miglior sfoglia, per consistenza, spessore e assenza d’imperfezioni. Da evidenziare: la sfoglia vincitrice è stata battuta all’asta e i proventi serviranno a sostenere progetti di beneficienza. Ha caratterizzato, quindi, la serata di Maravilia Festival “di danza s’incanta”, ballerini di tip tap, boogie woogie, hip hop e capoeira. Il 6 settembre, quindi, sarà di scena la grande danza classica, e mentre Carla Fracci presenterà il suo libro “Passo dopo Passo”, che racconta la sua storia e la sua vita artistica, attraverso ricordi, aneddoti ed episodi diversi. Molto interessante ed istruttiva la visita ad alcuni locali di Villa Guarienti Baja, risalente al 1500 inoltrato. Se Maravilia è la denominazione di parte dell’evento di Tarmassia, grande meraviglia desta l’assoluta e, senza vedere, inimmaginabile, grandiosità della kermesse, grazie al contributo d’impegno di circa 150 volontari locali, sul modesto numero di 1100 abitanti, volontari, che creano animazione e valore aggiunto. La “Sàgra” continua sino al 10 settembre, info@maraviliafestival.it.

Pierantonio Braggio