Banche fallite… e possibili rimborsi…

Ai risparmiatori coinvolti nei crac bancari, è dedicato un incontro informativo, organizzato da Adiconsum Verona, martedì 10 settembre alle 18, in Sala Pastore, Cisl, Lungadige Galtarossa, 22/d, Verona. Dallo scorso 22 agostom, e per i 180 gg, i risparmiatori, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, possono presentare apposita istanza telematica al Fondo indennizzo risparmiatori. Riceveranno il “ristoro” automatico esclusivamente le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100 mila euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro nel 2018. Per chi non rientra in queste categorie, è, invece, previsto un rimborso semi-automatico. E' comunque numerosa la documentazione necessaria per procedere con l'istanza. “Per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini, abbiamo deciso di organizzare un incontro aperto a tutti per illustrare le modalità per chiedere gli indennizzi poiché la procedura non è semplice e ci sono diverse particolarità. Invitiamo i consumatori interessati a provvedere quanto prima ad avviare tutte le procedure necessarie e a registrarsi sul portale del Fondo. La domanda andrà inviata per via telematica, accompagnata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019 e per i 180 giorni previsti dalla normativa”, sottolinea Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona. La cosa riguarda, fra le altre, Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nonché loro controllate. Un incontro informativo importante, cui va volta molta attenzione, data la difficoltà di produzione della documentazione necessaria, per predisporre la quale, una mano esperta potrà essere di grande aiuto.

Pierantonio Braggio