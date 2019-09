Abbiano il nuovo Governo: Conte ha giurato.

Salvini ha sbagliato? Qualcuno dice si, ma io non credo che in quel momento si potesse dire che l'analisi dei fatti compiuta da Salvini sia stata sbagliata. I tuttologi del senno di poi, che sui giornali ora impazzano, possono ora dire che allora fu sbagliata l'analisi, come si può dire che Giulio Cesare non era il caso che alle idi di marzo si recasse in Senato. Si può imputare a Salvini semmai una scarsa collegialità che potesse aiutarlo ad analizzare con un attimo di pazienza in più e una squadra di contorno che potesse aiutarlo al Governo piuttosto scadente dal punto di vista tecnico. Il Capitano , uomo solo al comando, ha pagato la sua scelta isolazionista dentro il partito Lega, pochi uomini decidono e molti di questo sono yes men. Il meccanismo di elaborazione delle proposte politiche interne alla Lega è molto chiuso così si evitano le discussioni anche se molto spesso dalle discussioni nascono idee nuove, il contradditorio aiuta a capire meglio le posizioni. Questo è un errore politico nella democrazia parlamentare che Salvini non ha voluto risolvere in quanto in questa fase era necessario mostrare graniticità, e i rumpiball, fuori. L'aura poi del "ghe pensi mi" da lui tradotto datemi pieni poteri e vi.... solleverò il mondo, sta meglio al sciur Berlusca, menrte a lui stona. Sta di fatto che ora le parole dette da molti sono sate tradite (ammesso che in politica non si possa cambiare idea al cambiare dei tempi e delle condizioni) e non per andare a caccia di poltrone, ma perchè queste sono le regole. Le poltrone sono la conseguenza delle regole. Ora spero che questo tempo che terrà Salvini lontano dai centri di potere effettivo, serva a rafforzare e consolidare la sua leadership, ma non nel senso di un uomo solo al vertice ma di far entrare in Lega e nei posti di comando persone preparate e non solo motivate a far da caporali: SISSIGNORE". Solo così il nostro Paese potrà riprendersi da questi predoni politici che sono andati al Governo con il sorriso sulle labbra, di chi sa che imbroglierà gli italiani per favorire la casta, come sempre è stato, alla faccia dei cinque stelle che dovranno piegarsi alle logiche del Palazzo e non aprire come una scatoletta il palazzo stesso.