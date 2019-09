Terremoti: ci sono compagnie al fianco di famiglie e imprese contro i rischi catastrofali

Famiglie e imprese da oggi hanno a disposizione un nuovo strumento per proteggersi dai rischi catastrofali: è la nuova garanzia Cattolica contro terremoto e alluvione lanciata dal Gruppo sul mercato nazionale. Tutti gli assicurati Cattolica&Casa, Cattolica&Impresa e tutti i nuovi clienti Cattolica possono ora estendere la propria copertura assicurativa anche ai rischi catastrofali.

I più costosi terremoti che si sono verificati in Europa tra il 1970 e il 2016 sono avvenuti in Italia. Le conseguenze economiche di tali eventi sono considerevoli sia per le aziende ed il sistema economico italiano sia per i singoli nuclei familiari.

Per questo lo Stato, per favorire la diffusione delle coperture assicurative, dal 2018 ha previsto la detraibilità fiscale del 19% sui premi delle polizze catastrofali sottoscritte da persone fisiche.

Consapevole della necessità di promuovere le coperture catastrofali nel nostro Paese, Cattolica Assicurazioni ha quindi deciso di arricchire l’offerta a tutela dei rischi residenziali e dei rischi non residenziali legati all’industria ed al commercio, con garanzie mirate alla protezione del fabbricato e del contenuto, verso gli eventi catastrofali più diffusi ossia il terremoto e l’alluvione.

La copertura contro terremoto e alluvione è disponibile per tutti gli assicurati Cattolica&Casa e Cattolica&Impresa: con un incremento di spesa di pochi euro, la nuova garanzia renderà possibile proteggere il frutto di investimenti di una vita in caso di eventi catastrofici.