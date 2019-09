Fiera del Riso, inizia la festa del risotto italiano

Quest’anno l’evento – presentato oggi,

mercoledì 4 settembre, nel municipio della cittadina scaligera – ricorderà uno dei

suoi padri fondatori: Giorgio Gioco. Allo chef scomparso a febbraio sarà dedicato,

in accordo con la famiglia e da questa edizione in avanti, il più antico dei concorsi

della Fiera che lui stesso aveva ideato 52 anni fa: la “Spiga d’Oro – Giorgio Gioco”,

una sfida tra i ristoratori di Isola della Scala sulla tradizionale ricetta all’Isolana.

Ricetta “aggiornata” dallo stesso Gioco tra le mura del 12 Apostoli nel 2016.Tra le novità della 53ª Fiera, la presentazione al grande pubblico del

progetto dell’Ente Nazionale Risi “Con i piedi nell’acqua”, in cui, grazie a particolari

visori, sarà possibile entrare virtualmente nell’ambiente della risaia e in una

cascina per seguire l’attività di un risicoltore a 360 gradi. Una passeggiata in

compagnia, sempre virtuale, di Patrizio Roversi.