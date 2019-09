Mostra “Mani creative”, IX edizione, Gran Guardia, Verona, 7-8 settembre 2019.

“Mani creative” significa “artigianato artistico”, quell’artigianato, che, purtroppo, in tutti i settori dello stesso, va, purtroppo, velocemente scomparendo, ma, che è fortemente sostenuto dalla passione e dalla ferma volontà delle socie e dei soci del Club Artigiani Creativi Villa Gritti, Villabella di San Bonifacio, Verona, presieduto dall’arch. Giorgio Soave. Una grande mostra, quella del 7 ed 8 settembre prossimi, intende coinvolgere Verona ed il suo turismo, richiamando l’importanza dell’artigianato creativo, quale trasformazione della materia, con “mani creative”, in opere preziose e parlanti, all’osservatore delle stesse. Artigiani in azione, nel loggiato della Gran Guardia, con i loro laboratori, mostreranno agli interessati, spiegando e coinvolgendoli, il loro metodo di lavoro, le fasi trasformatrici, onde fare apprezzare il pezzo finito, non trascurando il “come apprezzarlo”, come modello unico ed irripetibile. Chiaro, che non mancheranno numerose opere d’arte in esposizione, fra le quali saranno ospitate, in sintesi antologica, le creazioni del maestro d’arte Alberto Zucchetta – opere orafe, medaglistiche e trofei, in un percorso cronologico, che sarà spiegato dal Maestro stesso. Fra esse, una vera novità, ovvero, una scultura bronzea, in grandezza naturale, che propone il veronese pittore, al lavoro, Angelo Dall’Oca Bianca, di prossima collocazione, in città. Da notare che Zucchetta opera a Verona, da oltre cinquant’anni, che, fra l’altro, studioso di simbologia medievale, alla quale egli dà, spesso, realizzazione pratica, è stato presidente del Club Artigiani Villa Gritti e che, con i suoi numerosi e preziosi lavori, presenti in molte parti del globo, fa da collante, con numerosissime realtà artistiche internazionali. Quanto, appunto, alla mostra antologica, essa sarà accompagnata da un meraviglioso libro, dal titolo “Alberto Zucchetta, scultore-orafo, studioso di simbologia medievale, 50 anni a Verona”. Il lavoro, in copertina cartonata bianca e in carta eccezionale, è edito dal Club Artigiani Creativi Villa Gritti, inizia con una prefazione del giornalista Michelangelo Bellinetti (2015), con un’introduzione di Zucchetta stesso, e tratta i seguenti titoli, relativi alle opere del M° Zucchetta, esposte: Tre stelle a confronto; Una stella nel destino di Cangrande; Considerazioni, sulla “O” di Giotto; Ipotesi, sui gioielli perduti degli Scaligeri; La spilla del “tesoretto”; Omaggio a Verona; “July e Jò”, storia d’una moderna Giulietta; I gioielli di Bolca; Creazioni, in oro; Trilogia; Omaggio a Venezia; La simbologia nel gioiello; Medaglie e placchette; Piccole sculture celebrative e Piccole e grandi sculture. Il volume, illustratissimo, a colori, 55 pp. è uscito per i tipi di Gingko Edizioni, Verona, 2019. Auguriamo agli Organizzatori, cui esprimiamo massimo apprezzamento, il massimo successo, data l’importanza dell’Artigianato – ci si permetta, di tutti i settori – avuta nel tempo, e che esso ha, tanto più oggi, non solo come espressione della mente e dello spirito, ma anche come grande contributo all’economia e al sociale. L’Artigianato creativo, poi, quale motivo di contemplazione del bello, rallegra e produce serenità…

Pierantonio Braggio