Le “Parabole di Gesù” e “Ruggero Leoncavallo” su nuovi francobolli magistrali. Emissioni del 23 Settembre 2019

Il 23 settembre 2019, usciranno due emissioni… Le ”Parabole di Gesù”, ricordate da due francobolli da € 4,80, inseriti, ciascuno, in un foglietto. Un pezzo raffigura “Il buon Samaritano”, dipinto da Giovanni Battista Langetti (1635-1676), l’altro, “Il ritorno del figliol prodigo”, opera di Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). I foglietti hanno, ognuno, una tiratura di 3500 esemplari. La seconda emissione è dedicata al centenario della morte di Ruggero Leoncavallo (1857-1919) ed è data da due francobolli, ciascuno da € 4,80 e raffiguranti, rispettivamente, l’effige del Compositore (da opera di collezione privata) e il dipinto “I Pagliacci”, custodito nel Museo Storico Musicale, Napoli (mancano dati più precisi). Tiratura: 5000 serie complete. Leoncavallo fu uno degli esponenti più importanti del Verismo melodico. Il suo capolavoro Pagliacci, di forte senso drammatico, d’ispirazione melodica e d’immediata efficacia, è considerato, appunto, la quintessenza del Verismo melodico: opera lirica in due atti, fu presentata, per la prima volta, a Milano, nel 1892, sotto la direzione di Arturo Toscanini, ottenendo subito un grande successo.

Pierantonio Braggio