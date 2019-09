Confesercenti apre l’Academy del digitale. Verona, sede delle migliori strategie di comunicazione.

Cinque anni orsono, Verona fu scelta come location ideale per SEO&Love, evento, destinato a fare comprendere e a fare apprendere le migliori strategie di comunicazione, e nel caso, come aumentare la visibilità dei contenuti online e generare nuove opportunità di business. Il progetto si è affermato, fin dalla prima edizione, come uno degli eventi nazionali più importanti del comparto digitale. “Il successo dipende, dalla capacità di anticipare tendenze e di gestire, in modo veloce e intelligente, le diverse opportunità, offerte dal mercato. La collaborazione, con affermati professionisti ed imprenditori, rendono il tutto un’esperienza unica di networking e di crescita professionale”, afferma Alessandro Torluccio – direttore generale di Confesercenti scaligera. La partnership si rafforza con l’Azienda &Love, specializzata in eventi, dal forte impatto emozionale, con stile inconfondibile e riconosciuto, a livello nazionale, proponendo l’Academy sul mondo digitale percorsi importanti, che riguardano il complesso SEO, content marketing, storytelling, personal branding, giornalismo digitale, brand journalism, copywriting, social marketing, visual strategy, video marketing, advertising, affiliation marketing e marketing scientifico. “Sappiamo cosa serve al mercato e quali siano gli argomenti più critici, che possono dare un contributo significativo: il tutto, ideato, in base all’esperienza, accumulata in decine di anni di consulenza aziendale”, dichiara Giulia Bezzi, ad di &Love. Mirando ad insegnare il meglio, nel settore, si volgerà l’attenzione a masterclass e a laboratori su argomenti specifici e su percorsi di riqualificazione delle competenze, estesi a più tematiche, ed orientati a proposte formative complete. “La nostra Academy è il tuo amico di banco, che ti aiuta a ottenere il massimo dei risultati, che ti porta fuori dal tuo ufficio, per ammirare le migliori strategie di comunicazione, che ti fa conoscere professionisti generosi, che non hanno paura di condividere le loro conoscenze, che ti spinge a migliorare le tue competenze e ad affrontare le nuove sfide del mercato, con una marcia in più” – conclude Salvatore Russo – Founder di &Love. Info, relative all’Academy, contattando il sito www.confesercentiverona.it, oppure www.nlove.it. Un’occasione da non perdere, quindi, per essere all’altezza dei tempi, aggiornando se stessi e rendendo moderna e produttiva la propria attività.

Pierantonio Braggio