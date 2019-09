AMT e Filovia, Verona. Molto importante, informare i cittadini, sui lavori in corso.

Quanto al complesso, in generale, si tratta di rivedere tutto il settore stradale, avendo attenzione a corsie preferenziali, che verranno percorse da altri mezzi pubblici, garantendo la circolazione anche con adatti sistemi semaforici. Tutto, cercando di contenere al meglio l’impatto dei lavori, non semplici, del resto, sulla circolazione cittadina e, evitando, quindi, il più possibile i disagi. In merito, segnala il presidente di AMT, Francesco Barini, AMT continuerà ad informare la cittadinanza, anche con pubblici incontri.

Pierantonio Braggio