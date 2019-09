Premio Internazionale di Fotografia “Agnese Meotti”, IV edizione.

L’edizione di quest’anno del Premio “Agnese Meotti”, pone in evidenza un elemento che nell’arte, compresa quella fotografica, è forte fattore di espressività, di emozioni e di interazione, con la materia: la luce.

L’esposizione è data da trenta scatti, in bianco e nero, dei progetti dei vincitori dell’edizione in tema: Massimo Alfano, con il titolo: “Silhouette”, e Mauro Cappelletti, con il titolo “Di luce e di ombre”. La studiata mostra è ospitata all’interno del prestigioso complesso monumentale di Villa Del Bene, Volargne, unico esempio, in provincia di Verona, di casa dominicale veneziana, che, con la sua struttura e la sua arte, completa straordinariamente il lato artistico della mostra stessa. La Villa sorge, a qualche metro dal fiume Adige e a ridosso dell’antica via romana Claudia Augusta, poi, Tridentina, che collegava la pianura padana al nord. L’inaugurazione di “Forme dinamiche della luce” si terrà, venerdì, 6 settembre 2019, alle ore 18:00. Seguirà aperitivo e visita all’apparato pittorico della Villa, sita, appunto, in via Villa Del Bene 116, Volargne di Dolcé.

Pierantonio Braggio