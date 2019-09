No per tanti 5 stelle sulla piattaforma Rousseau. Voto alla cieca e con risultato per molti scontato

"Ho votato, ho votato no, non credo che il premier Conte sia un premier buono per tutte le stagioni del PD". Questo è il pensiero espresso dall'iscritto al movimento che ha voluto mantenere l'anonimato. Di fatto per votare (prima c'è il si poi il no, occorre attndere qualche secondo perchè pare che il sito sia carico. Si vota ma non si sa comè il voto. Ci si fida dice ilnostro iscritto, ma alla cieca. D'altronde con molti politici della prima ora anche se ti dicevano una cosa, poi ne facevano un'altra e quind non è molto determinante sapere come va. Quello che spiace di più a quanto si è dato di capire è il meccanismo di voto. Oggi abbiamo sentito per radio una esperta del M5S espulsa dal partito perchè non piaceva come candidata sindaco di Genova (allora Grillo disse fidatevi del mio giudizio). Nelle sue spiegazioni che paiono essere credibili citava un articolo del regolamente delle votazioni che dice sostanzialmente: se il voto non è in linea con le attese dei vertici lo stesso deve essere ripetuto entro 5 giorni. ( questo nelle assemblee pubbliche in genere non accade mai) . Se il risultato persiste nella contrarietà allora si deve votare una terza volta ma stavolta, ad abundanziam, non basta la maggioranza dei votanti, ci vuole la maggioranza assoluta degli iscritti, cosa mai verificatasi nelgi ultimi anni. Ecco perchè molti temono che il voto sia ininfluente nonostantre le dichiarazioni,le esternazioni e le buone intenzioni, ma di quelle è lastricata la via dell'inferno.