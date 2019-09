Lorenzo Zumerle, un primo anno che fa sognare..sul Cansiglio arriva sesto

I ragazzi del team di Cadidavid hanno saputo mettersi in luce sia in salita sia allo sprint in un weekend che ha visto la squadra impegnata ieri alla Vittorio Veneto - Cansiglio (Tv) e oggi a Casalpusterlengo (Lo).



Sulle rampe che conducono in vetta al Cansiglio, il migliore degli atleti diretti da Nicola Menegolo e Tommaso Pomini è stato Lorenzo Zumerle di San Martino B.A. che, dopo essere stato a lungo in lotta per il successo finale ed aver fatto sognare una vittorica che per un prmio anno sulle rampe del Cansiglio avrebbe avuto del fenomenale, ha chiuso in sesta piazza ad una manciata di secondi dal vincitore.