L’Istituto San Zeno, Verona, per una formazione professionale d’eccellenza in Cina.

Il primo ed unico progetto italiano di formazione professionale, in Cina, è tutto veronese e di alta qualità. Esso è destinato a giovani cinesi che mirano ad ottenere una preparazione tecnica, in particolare, in meccanica d’autoveicoli, nel settore meccanico e in elettrotecnica. Segue e promuove la cosa, da oltre 10 anni, l’Istituto San Zeno, Verona, in collaborazione con la città di Quzhou, nella provincia di Zhejang. Fra le due parti, il 27.8.2019, nel Municipio di Verona, alla presenza del sindaco Federico Sboarina e dell’assessore alle Relazioni internazionali Francesca Toffali, è stato siglato l’accordo di collaborazione per ‘l’innovazione didattica e i modelli formativi di eccellenza’, appunto, fra la Yizhong-Edulife, società di consulenza educativa aziendale, che lavora in contatto con università, scuole e società cinesi, e l’Ufficio per l’Educazione, della città di Quzhou, provincia di Zhejang. Un accordo, derivante dalla collaborazione tra l’Istituto San Zeno ed Edulife, società, dedicata al global learning service. Il progetto italiano d’insegnamento professionale delle due entità si realizzerà, dunque, nella provincia di Zhejiang, oggi, una delle capitali mondiali dell’innovazione. Hanno sottoscritto l’accordo il vicedirettore della scuola professionale di Quzhou, Xu Liangying, e il presidente e general manager di Yizhong-Edulife, Carlo Socol, in presenza del vicesindaco di Quzhou, Zheng Jinxian, del vicepreside della scuola professionale, Xu Bing, del direttore dell'Istituto San Zeno, Verona, Carlo Beorchia, e di Antonello Vedovato, presidente della Fondazione Edulife, Verona. “Questo progetto – evidenzia il sindaco, Federico Sboarina di Verona – è un’ulteriore conferma della vocazione internazionale, che vede Verona sempre più al centro di relazioni, che escono dai confini nazionali. Si tratta, infatti, del primo programma italiano di educazione professionale in Cina, in una regione, lo Zhejiang, che è ad oggi una delle capitali mondiali dell’innovazione tecnologica. Un’importante collaborazione, che si aggiunge, all’ampio programma di relazioni tra Verona e la Cina, dove sarò la prossima settimana, ospite proprio di Hangzhou, capoluogo della Zhejiang, in occasione del congresso internazionale delle città gemellate. Si tratta del primo vero scambio, dalla firma, lo scorso marzo a Roma, dell’accordo bilaterale che ha ufficializzato, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping, il gemellaggio, tra la città scaligera e quella di Hangzhou. Con questa visita, diamo il via ufficiale ad una cooperazione, da cui mi aspetto l’avvio di nuovi ed importanti progetti internazionali, per la crescita dei due territori e delle rispettive eccellenze”. “Una nuova tappa di crescita – afferma Antonello Vedovato – che ci permetterà di continuare, nell'impegno professionale, già consolidato, da dieci anni di relazione, dal San Zeno di Verona, nella città di Quzhou. Ad oggi, non esiste un’altra realtà in Cina, che si occupi di formazione professionale, l’unica è quella veronese. Un grande progetto, che per noi rappresenta, non solo l’impegno dell’Istituto, ma di tutta la città scaligera. E’ nostro desiderio, continuare, a fare crescere questo progetto formativo e, con esso, l’ampia rete di relazione, realizzata con le tante realtà imprenditoriali locali”. “Anche se la distanza tra Verona e Changshan è grande – dichiara il vicesindaco Zheng Jinxian – la nostra amicizia viene da lontano. Nel 2010, con la collaborazione tra il Bureau dell’Educazione di Changshan e la Yizhong-Edulife, abbiamo realizzato il dipartimento ‘auto’ della nostra scuola tecnica. Yizhong-Edulife ha investito tempo ed energie nella costruzione di corsi innovativi, nella formazione degli insegnanti e nella relazione tra scuola ed impresa. Il governo della Contea di Changshan è desideroso, di continuare ad approfondire questo rapporto, con la città di Verona in tutti gli ambiti”. Verona, in questo caso, da dieci anni in Cina, dunque, attraverso l’Istituto San Zeno, esporta, concretamente, esperienza tecnica e cultura, facendo pure sempre più conoscere, al tempo, la città scaligera, che in fatto di tecnica, ha molto da insegnare. Avviare, orientare, poi, i giovani in settori molto promettenti, quali quelli sopra menzionati, facendoli pensare a livello globale, con crescita personale, corretta ed onesta, a stretto contatto con la realtà e l’impresa, è grande opera, per il bene della gioventù stessa. Ne trarranno vantaggio anche Verona e Quzhou-Changshan! Pierantonio Braggio