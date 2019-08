124a Fiera del Settembre colognese. Cologna Veneta, Verona, 6, 7 e 8 settembre 2019.

Il primo appuntamento – “Settembre Colognese” – s’aprirà, il prossimo fine settimana, sabato 31 agosto, con concerti e presentazioni delle attività di Associazioni locali, e il 1° settembre, con la Festa dell’Anziano. Si riprenderà, dopo qualche giorno di pausa, giovedì 5 settembre, alle ore 1, la proposta di menù tipici degli stands gastronomici, allestiti presso l’ex corderia. Il giorno successivo, venerdì 6, alle ore 20, prenderà il via la 124ª edizione della Fiera agricola, in corso Guà Dea Piccini e in piazza Mandamento, dove, oltre cento espositori dell’Est e del Basso veronese, del Vicentino e del Padovano, promuoveranno prodotti, macchine ed attrezzature agricole, e dell’artigianato. Sempre venerdì, 6 settembre, sono previsti spettacoli e una Sfilata di moda, autunno-inverno 2019. Sabato 7 è in programma, in centro, una particolareggiata rievocazione storico-medievale, con duelli e sbandieratori, basata sugli scritti dello storico veneziano del XVI secolo, Marin Sanudo, e la rievocazione di antichi mestieri. La sera, sempre, di sabato 7, alle ore 21, in piazza Duomo, si terrà la 10ª edizione del Festival del Cabaret “Riso fa buon sangue”. Domenica, 8 settembre, proseguirà la rievocazione storica medievale, alle ore 21, ancora in piazza Duomo, si terrà il concerto “Si new day live”, promosso dal Centro Aiuto Vita. Abbiamo solo fatto cenno ad alcuni eventi della kermesse colognese, ma, dettagli e altre info, si possono cogliere contattando www.prolococolognaveneta.com., tenendo presente che tutti gli spettacoli, sopra descritti e non, sono ad entrata gratuita.

Pierantonio Braggio