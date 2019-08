Tu metti le idee, noi i soldi: venture capital in Veneto.

Investi e realizza. Siamo alla ricerca di esperienze ed idee innovative per il nostro territorio. Verona economia, da anni presente sul territorio veronese, lancia per i giovani talenti, ma anche per quelli meno giovani, che hanno qualche idea da sottoporre con un serio piano degli affari (business plan), un bando di concorso finalizzato a finanziare nuove opportunità di sviluppo economico che passino il vaglio preliminare della nostra valutazione. La nostra testata si impegna inoltre a valutare ed a rispondere ai presentatori del progettopubblicando quelli meritevoli di attenzione e se del caso offrendo loro delle opportunità promozione e di sviluppo dell'idea. Il vostro progetto sarà appoggiato anche attraverso la ricerca di bandi di finanziamento e di finanziatori locali che sono alla ricerca di buone idee e che non mancheranno se sarà valutata "el mejo" . Per cui scriveteci e mandate in redazione o al direttore le vostre idee. I nostri contatti: Redazione@veronaeconomia.it o direttore@veronaeconomia.it vi aspettiamo numerosi.