A Verona una cooperativa lavora per la FORMAZIONE, la CONSULENZA e la FINANZA

Potrebbe venire utile ad altre aziende veronesi contattare questo consorzio costituito sotto forma di cooperative che avessero bisogno di approfondire la formazione dei loro collaboratori in sede aziendale o in sede ASFE. Varie sono le possibilità di intervento anche presso organismi internazionali. Anche la Regione Veneto, vista la professionalità mostrata ha ritenuto di accreditare ASFE relativametne ai FONDI INTERPROFESSIONALI ed al fondo FORMATEMP.

Le nostre aziende hanno bisogno di crescere e di capitalizzarsi ma con la situazione economica attuale e senza interventi partecipativi da parte del sistema finanziario sarà difficile che le piccole aziende possano sviluppare affari, ma se non ci sono soldi a sufficienza un po' di aiuto può arrivare dalla cultura aziendale tecnologicamente evoluta. L'intervento di questo consorzio va valutato caso per caso ma per noi è importante farvi sapere che un possibilità in più per ottenere risultati positivi