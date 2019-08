A settembre a Roncà per esaminare ibandi Europei

E' lungo l'elenco dei partecipanti alla serata a garanzia del vasto interesse che assume la materia trattata. Si tratta di far fonoscere meglio le possibilità che hanno le nostre zone agricole e montane di utilizzare i fondi europei per lo sviluppo delle zone agricole e rurali. Un occasione da non perdere per sentire sindaci , europarlamentari ed esperti in finanziamenti europei e contributi a fondo perduto.