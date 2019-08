La Compagnia “ Gino Franzi “, sempre all’opera…, a Verona. Fino al 18 agosto 2019, in scena, con “ Volare, oh, oh! Cantare, oh, oh! - il gioco dell’oca, in musica “.

Un’allegra compagnia, che si trova, per caso, in un modesto bar di provincia, estrae numeri del “gioco”, collegati ad avvenimenti o a fatti, nei cui tempi, diventavano di moda canzoni – che abbiamo sentito cantare, in parte, anche noi, dalla voce di nostri parenti – dalla musica, dal canto e da quella semplicità, che, oggi, ci mancano e che gradiremmo, ogni tanto, risentire. Bravissimi, attivi, appassionati, i quindici interpreti, regia ed altri, con i quali, ci congratuliamo, ma, non possiamo non esprimere il nostro particolare compiacimento, per la grande “idea”, che è creazione di cultura, di Stefano Modena, di portare ricordi di storia e d’arte musicale italiane in scena – è bene che la gente conosca… – e per la bella e piacevole voce di Emilio Ricciardo…, con le sue romantiche arie… Un “ Volare, oh, oh! Cantare, oh, oh! - il gioco dell’oca, in musica “, da vedere e da soppesare, divertendosi, anche per trarre, da esso, motivo di approfondimento e di studio. Il teatro è cultura…

Pierantonio Braggio