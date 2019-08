IN EGITTO TORNA DI MODA IL VINO DI BOTTEGA

Un'area in cui l'azienda veneta (ha 4 sedi produttive a Conegliano, Fontanafredda, Valgatara e Montalcino) ha sempre trovato ottimi riscontri tanto da essere in trattative per dar vita a un Bottega Prosecco Bar al Cairo. Prosecco Bar che sono la rivisitazione, in chiave moderna, delle vecchie osterie venete dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare un cicheto o un pasto caldo al bancone o al tavolo. In questi giorni Bottega spa ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per la creazione di 2 Prosecco Bar a Manaus in Mato Grosso e a Pedro Juan Caballero, cittadina paraguayana divisa dal Mato Grosso soltanto da un lungo viale.