50° anniversario – 1969 - 2019 – di rifondazione del Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Reciòto, S.N.O.D.A.R., Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona. Festeggiamenti, dal 6 all’8 settembre 2019.

Una breve, ma necessaria premessa, quella che precede, che fa comprendere, come sia, quindi, assolutamente doveroso celebrare il 50° anniversario di rifondazione dell’antico S.N.O.D.A.R. In occasione del quale, il suo presidente e gran maestro, Arnaldo Semprebon, mentre segnala, con orgoglio, che i festeggiamenti del “50°” si terranno dal 6 all’8 settembre 2019, afferma e auspica che “gli incontri – del 50° – saranno motivo, per rivisitare le prestigiose ed antiche origini del nostro Sodalizio, le cui radici affondano nel periodo di Federico, signore Della Scala, e di gustare momenti storici, culturali e culinari della Contea della Valpolicella e per festeggiare, assieme, il prestigioso traguardo, da cui partire, per nuove ed ancora più ambiziose sfide”… Il programma del grande evento prevede: – il 6 settembre, venerdì: alle 15,00, la visita alla Villa della Torre Allegrini, Fumane; visita, alle 17,30, alla Cantina Tommasi, Pedemonte, Valpolicella; alle, 21,00, esibizione di Cori nella Pieve di San Floriano; – sabato 7, ore 9,30: visita alla Suola d’Arte di Sant’Ambrogio di Valpolicella; ore 11,00, visita alla Cantina Masi, Gargagnago; ore 12,00, visita alle Possessioni Serègo Alighieri; ore 13,00, pranzo a buffet; ore 15,30, visita al Consorzio per la Tutela dei Vini della Valpolicella, nella Villa Brenzoni Bassani, Sant’Ambrogio di Valpolicella; ore 16,00, Convegno sul tema “Vite e vino in Valpolicella”; ore 20,30, cena elegante, presso il Ristorante Enoteca della Valpolicella, Fumane. – Domenica 8: ore 10,00, Santa Messa solenne, nella Pieve Romanica di San Giorgio di Valpolicella; ore 11,00, cerimonia d’investitura di Cavalieri e di Commendatori, nel Chiostro della Pieve; ore 13,00, pranzo di gala, nel Ristorante “Borgo Antico” di Villa Quaranta, Ospedaletto di Pescantina, e, alle ore 16,30, brindisi di commiato, con consegna d’un ricordo della manifestazione. Tutto, dunque, per ricordare la storia, la tradizione, per rendere omaggio ad una terra feconda e ai suoi coltivatori ed ai suoi vini, che costituiscono un comparto importantissimo, nel settore dell’export e, quindi, dell’economia veronesi.

Pierantonio Braggio