Dalla Germania, pezzo in oro fino, da mezza oncia, 2019. È dedicato, con facciale di 100.-€, al Duomo di Speyer.

Pochi anni dopo il completamento dell’opera, Enrico IV la fece ingrandire ed allungare – misura 110 metri – creando la più grande e lunga chiesa del tempo. In essa, gioiello dell’arte edile medievale, a tre navate, sono sepolti sette, fra imperatori ed imperatrici. L’imponente Duomo dispone di due organi: uno, con 5496 canne, ed uno con 2410. La moneta, che celebra la grande chiesa è da 100.-€, è in oro 999.9/1000, pesa 15,55 g, pari a mezza oncia, ha il bordo zigrinato, ed ha una tiratura non superiore a 175.000 esemplari, coniati dalle Zecche di Berlino (segno di Zecca: A), München (D), Stuttgart (F), Karlsruhe (g) e Hamburg (J).

Pierantonio Braggio.