Arsenale di Verona. Recupero e riqualificazione, a lotti.

Un lavoro, che, sino ad oggi, non era mai stato fatto e che era assolutamente necessario, per realizzare interventi, studiati e definitivi, da realizzarsi in base a gara europea. Più precisamente, il cronoprogramma dei lavori prevede, a seconda della disponibilità di fondi: Lotto 1 - demolizione degli edifici non originali e non organici al compendio, bonifica ambientale e rifacimento reti tecnologiche. Lotto 2 - recupero della Corte Ovest, in cui traslocherà l’Accademia di Belle Arti, Verona. Lotto 3 - recupero della Corte Centrale, in cui si concentreranno i servizi e le funzioni destinate ai giovani, all’innovazione e alla tecnologia, all’arte e alla creatività, alla sostenibilità e all’ambiente. Lotto 4 - riqualificazione della Corte est, che ospiterà il mercato urbano. La Palazzina antistante diventerà uno spazio per eventi. Lotto 5 - creazione del grande Parco urbano dell’Arsenale e il recupero dei muri perimetrali. Lotto 6 - le due palazzine parallele, che affiancano la Corte centrale, saranno dedicate ad eventi, compresi quelli artistici, degli studenti dell’Accademia. Lotto 7 - per la Palazzina di Comando è stata privilegiata la destinazione culturale e museale, collegata direttamente con il Museo di Castelvecchio.

Pierantonio Braggio