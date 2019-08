Ciclismo: Viviani medaglia d'oro europei 2019, Presidente Zaia, "Da fuoriclasse si è ripreso il podio, il velocista veronese ora è nella storia"

“Il campione di Isola della Scala aggiunge la medaglia d’oro nella prova in linea di oggi, in terra olandese, al gradino più alto del podio olimpico nell'omnium di Rio de Janeiro: una doppietta che lo consegna alla storia del ciclismo, dove è un'impresa per pochi saper vincere sia su pista che su strada. Grande Elia! Ci vediamo sul prossimo traguardo”.