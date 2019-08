FERRAGOSTO IN CITTA’. TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER CHI RESTA A VERONA

Musei e monumenti. Aperti al consueto orario, dalle 8.30 alle 19.30, gli spazi espositivi della città. Un’occasione per riscoprire le bellezze scaligere e visitare le mostre allestite. Al Museo di Castelvecchio sarà possibile vedere l’esposizione ‘Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630’, un focus sull’eredità artistica lasciata dalla bottega di Domenico Brusasorzi e del figlio Felice. Al Museo Archeologico al Teatro Romano sarà aperta la mostra ‘Bellezza e cura del corpo nell'antichità’ con monili e gioielli del passato. E alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti a Palazzo della Ragione (aperto dalle 11 alle 19) doppia esposizione: ‘Mauro Fiorese. Treasure Rooms (2014 - 2016), con i più bei scatti fatti all’interno dei depositi dei grandi musei italiani, e ‘L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati’.

Aperti al pubblico anche il Museo Lapidario Maffeiano, il Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta, l’Anfiteatro Arena, la Casa di Giulietta. Così come la Torre dei Lamberti, con orario 11-19, e le Arche Scaligere, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Doppio appuntamento anche in Gran Guardia. Aperte al pubblico, dalle 10 alle 19, la mostra ‘Waiting for the Opera’, un corpus di oltre 140 pezzi provenienti dell’Archivio Storico della Fondazione Arena di Verona, e l’esposizione ‘Midsummer Night Colours’ di Martino Zanetti.

Restano chiusi invece il Museo di Storia Naturale e la Biblioteca Civica.

Eventi in città. Anche quest’anno piazzetta Sole ospiterà la tradizionale Benedizione dell’Assunta, organizzata dal Comitato carnevale benefico Carega. Appuntamento per tutti alle ore 12.30 per la cerimonia, seguita da un rinfresco. Vicino al Lazzaretto, la Pro Loco proporrà alle ore 17 la ‘rottura delle pignatte’ con giochi per bambini e alle 21 serata di ballo liscio con Germana e Rosso Rubino, per ‘L'antica Sagra dell'Assunta’. Serata a ritmo argentino a Forte Gisella, dove andrà in scena il Festival di Tango organizzato dall’Associazione Italiana cultura e sport.

Teatro nei cortili. Prosegue anche la rassegna di prosa con le compagnie amatoriali veronesi. Giovedì 15 agosto al Chiostro di Santa Maria in Organo andrà in scena lo spettacolo ‘Il Triangolo No! Non l'avevo considerato’ di Zeropuntoit, con la regia di Andrea Girardi. Al Cortile di Sant’Eufemia, invece, sarà la Gino Franzi a portare sul palcoscenico ‘Volare oh oh, cantare oh oh oh oh. Il gioco dell’oca in musica’, con la regia di Jessica Grossule.