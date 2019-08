Dal Banco BPM. Risultati al 30 giugno 2019.

Sono in diminuzione gli oneri operativi, scesi del 3,3%, rispetto al primo semestre dello scorso anno; aumentano gli impieghi, alla clientela del +3,0% e la raccolta diretta core del +5%, rispetto a dicembre 2018. Prosegue l’azione di derisking – NPE, o crediti inesigibili ratio, n in diminuzione al 5,9%. Solida la posizione patrimoniale: con CET1 ratio pro-forma: phased in, al 13,8%; IFRS9, fully phased, al 12% e Texas Ratio – rapporto fra il valore netto dei crediti deteriorati ed il patrimonio netto tangibile del Gruppo – in netto miglioramento al 61,8% (99,5% a giugno 2018). Considerazione finale: utile netto del 2° trimestre 2019 a € 443 milioni, pari ad un+ 194%, rispetto a € 150 milioni, registrati nel primo trimestre.

Pierantonio Braggio