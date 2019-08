Viene pure offerto, a richiesta, un check up assicurativo gratuito, atto ad individuare i rischi e la portata di eventi dannosi e relative perdite, in una famiglia o in un’azienda, e ad aprire, quindi, una polizza assicurativa, a copertura di tali rischi. Quanto sopra riguarda le zone colpite, che si trovano nelle provincie, nelle quali opera Cassa Padana, ossia: Cremona, Mantova, Verona, Rovigo, Parma, Reggio Emilia e Ferrara.

Pierantonio Braggio