Il Gruppo Cattolica Assicurazioni, al 30 giugno 2019. Il primo semestre, con forte crescita dell’utile netto a +20,5%. Migliora la solidità.

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, riunitosi l’8 agosto 2019, a Verona, sotto la Presidenza di Paolo Bedoni, ha approvato i risultati al 30 giugno 2019. Alberto Minali, amministratore delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha commentato: “I risultat,i che presentiamo, oggi, confermano la traiettoria di crescita, intrapresa con disciplina dal Gruppo. Arriviamo a metà del Piano industriale 2018- 2020, con un risultato operativo, che segna un incremento, per il sesto trimestre consecutivo, con una raccolta complessiva e un utile, che crescono a doppia cifra e con una confermata profittabilità, a dimostrazione delle capacità tecniche e assuntive del Gruppo e della forza distributiva, tramite le proprie reti agenziali e bancarie. La solidità patrimoniale si attesta a 1,65 volte il requisito regolamentare, in miglioramento, rispetto al precedente trimestre”. Buoni progressi, buoni risultati, dunque, che auspichiamo continuino, per un buon fine d’anno sociale.

Pierantonio Braggio