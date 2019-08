I grandi Sarti del mondo a Verona.

Fra il 3 e l’8 agosto 2019, si è tenuto a Verona, città di Giulietta, dell’Amore e della Lirica, il 38th World Congress of the Federation of Master Tailors, con una partecipazione eccezionale, di rappresentati della migliore Sartoria, da 26 Paesi del mondo. Bisognava vedere, per credere e per sentirci internazionalmente inseriti – ben al di là dei confini, non sempre superabili, purtroppo, delle lingue – in un grande mondo, dato dallo speciale artigianato sartoriale. L’occasione ha voluto che incontrassimo il sig. Bhumindr Homsilpakul – nella foto, al centro, accanto al presidente, a sinistra, dell’Accademia Nazionale Italiana dei Sartori, Roma, e presidente onorario della Federazione Mondiale dei Maestri Sartori, Mario Napolitano – e svolge la sua attività a Bangkok, lavorando, fra l’altro, per la Gendarmeria reale, data la sua navigatissima specializzazione. Da notare, che presidente della Federazione mondiale, con sede a Taiwan, è Liang-Hung Ho.

Pierantonio Braggio