Consiglio Comunale di Verona. Forte attività, con una media del 94% di presenze, nel 1° semestre 2019.

A 69 ammontano le interrogazioni e le interpellanze, mentre 79 sono state le mozioni. Gli ordini del giorno assommano a 308, le richieste d’accesso ai documenti a 631, essendone state evase 568, mentre, le segnalazioni sono state 38. Da notare che le sedute dei Capigruppo hanno raggiunto il numero di 36 e che le sedute di Commissioni hanno raggiunti le 143. Chiaro che i numeri dicono e non dicono, in quanto per ogni settore citato, occorre tempo e impegno, che non sono mai abbastanza. Il tempo, non ha misura, quando si tratta di seriamente discutere. Buona produttività, dunque, per il bene di Verona. I dati, uniti a molti altri, non indicabili nel dettaglio, sono stati forniti da Ciro Maschio, presidente del Consiglio Comunale, che è formato da 37 Consiglieri.

Pierantonio Braggio