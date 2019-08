VI Premio Internazionale – sempre più in ‘crescendo’ – Maria Callas 2019, Verona. Il pregiato riconoscimento, al soprano Raina Kabaivanska.

Collaborano Warner Classics, che dal 2014 segue le attività del Festival, proponendo l’ascolto esclusivo delle incisioni di Maria Callas; l’Istituto Luce di Cinecittà, con contributi video; il Museo della Radio, Verona, con i suoi grammofoni e dischi d’epoca, fatti ascoltare dal presidente Alberto Chiantera; lo storico Circolo Tullio Serafin, l’Accademia Renato Bruson, Busseto, e Rete Due della Radiotelevisione Svizzera Italiana. Da notare che il Comune di Fiuggi sarà partner fisso del Festival, sino al 2023, con “La Lirica dell’Acqua”: progetto culturale guidato dal Festival e che prevede conferenze, Master class, concerti e la partecipazione di artisti di fama internazionale. Fiuggi inaugurerà, quindi, le Lyric Signature Collections, pregiate etichette artistiche di Albano Poli, che impreziosiranno le 100 bottiglie numerate, per ogni edizione del Festival, fino alla Collection Gold, prevista per le celebrazioni del 2023. Esclusiva la partnership con OperaClick, rinomata Rivista online di critica musicale, che segue puntualmente tutte le iniziative del Festival. Il quale, creatura del direttore d’orchestra Nicola Guerini, è, ormai, appuntamento fisso, per il mondo della lirica e per Verona, che ogni anno, il 2 agosto, ricorda il debutto scaligero della “Divina”, con il citato Premio Internazionale Maria Callas. Venerdì 2 agosto 2019, alle ore 17.30, il celebre soprano Raina Kabaivanska, riceverà il Premio Maria Callas, nella splendida Sala Casarini del Due Torri Hotel, Verona. Il Premio è dato da una preziosa scultura bronzea, realizzata, in esclusiva, dall’artista Albano Poli, che il 2 agosto del 2017, presso l’Arcovolo areniano, inaugurò un’opera bronzea raffigurante la “Divina”, in occasione dei 70 anni, dal debutto del grande soprano. Il pomeriggio, al Due Torri, sarà introdotto e condotto da Massimo Coserini. La cerimonia, ad ingresso libero, sarà guidata dal maestro Guerini, che traccerà con Raina Kabaivanska, un ritratto artistico delle tappe più significative della lunga carriera, che l’ha vista presente, nei cartelloni dei più importanti teatri d’opera del mondo, Il suo rapporto con Verona, risale al 6 Agosto 1970, in Arena, con Manon Lescaut, e prosegue, nel 1974 e nel 1977, al Teatro Filarmonico, nel 1978, quindi, in Arena, con Madama Butterfly, nel 1979, nel 1981 e nel 1982, nuovamente al Teatro Filarmonico, nel 1982, in Arena, con La Bohème, nel 1983 e nel 1997, sempre in Arena, con Madama Butterfly. Al pomeriggio, non mancherà un “Omaggio a Franco Zeffirelli”, regista di fama internazionale, recentemente scomparso e dal 2013 presidente onorario del Festival. Dopo la consegna del riconoscimento bronzeo, il pomeriggio proseguirà, con l’esibizione di due allievi del Master Raina Kabaivanska, conseguito presso l’Istituto Vecchi Tonelli di Modena, che, canteranno Arie e Duetti di Verdi e di Puccini; con il soprano Chiara Isotton e con il tenore Reinaldo Droz, accompagnati al pianoforte da Davide Finotti. Per il progetto Maria Callas Wine Collection 2013-2023, continua la collaborazione con la Cantina Tommasi - Family - Estates, eccellenza del territorio e nel mondo, che dedica al Premio Maria Callas 2019 la pregiata bottiglia Magnum di Amarone, contraddistinta da etichetta unica ad hoc. Al termine della cerimonia, tradizionale degustazione di quattro eccellenze del gusto, in quanto il M° Guerini non dimentica il territorio e, ben sapendo come Maria Callas apprezzasse il Veronese e i suoi prodotti, dà, saggiamente, spazio alla scaligera torta “Divina” – Divina era Callas, ma, divina, nelle sue caratteristiche, è la torta di Miozzi Pasticcerie, al vino della citata Azienda Tommasi, all’Azienda Monica Vaccarella, Avesa, Verona, con il suo Olio extravergine d’oliva, e alla nota Acqua Fiuggi. Hanno presentato il grande evento, Francesca Briani, assessore alla Cultura del comune di Verona, e il M° Nicola Guerini stesso, ideatore e presidente del Premio, che, se celebra Maria Callas, il suo canto e la grande musica, onora ogni anno di più, la Verona della Lirica.

Pierantonio Braggio