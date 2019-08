Taxi e flusso turistico, Verona. Iniziativa comunale, per fare fronte a momenti di esponenziale domanda.

Essendo attiva la turnazione di 12 ore, per ogni tassista, il Comune, in via sperimentale e, quindi, provvisoria, consentirà, dal 1° agosto al 10 ottobre, l’ampliamento della turnazione di 6 ore al giorno, per le quali, il tassista interessato – a Verona, i tassisti sono 177 – potrà incaricare altra persona, dotata di tutte le caratteristiche necessarie e, quindi, in ordine, con la legge. Mentre, da un lato, la cosa potrebbe essere motivo, per pur modesta, ma, nuova occupazione, dall’altro, l’iniziativa permetterà di rilevare se potrà aversi un miglioramento nel servizio pubblico di trasporto in parola, appunto, in casi o momenti particolari, o se potranno essere utili modifiche. Ha presentato il progetto l’assessore Nicolò Zavarise.

Pierantonio Braggio