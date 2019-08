Forte crescita, accelerazione dei ricavi, conferma della redditività e calo della posizione finanziaria netta hanno caratterizzato il 2018 di AGSM Verona. Utile, al netto delle imposte, di 17.5 milioni di €.

I debiti verso banche scendono a 202 milioni €, con un 12,9% in meno, rispetto all’esercizio precedente: dal 2016, in tre anni, il debito è calato di ben 50 mln di €. A circa 30 milioni circa, il valore degli investimenti realizzati dal Gruppo nel corso del 2018. Produzione di energia: la quota da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico e idroelettrico) è salita al 31% nel 2018 – 2017: 19% – grazie, in modo particolare, all’ottimo risultato della componente idroelettrica, che aveva sofferto, nell’esercizio precedente, gli effetti di una prolungata siccità. Complessivamente sono stati prodotti 790 Gwh di energia elettrica e 280 Gwh di energia termica. «Il bilancio 2018 – sottolinea una nota dell’Azienda – conferma l’enorme potenziale della multiutility scaligera ed il grande lavoro realizzato negli ultimi anni. Or, dobbiamo impegnarci, per affrontare, con i mezzi più adeguati, le accresciute sfide legate alla liberalizzazione del mercato, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per combattere il riscaldamento globale, ed alla chiusura del ciclo dei rifiuti, che tanta rilevanza ha, sia, sotto l’aspetto della sostenibilità economica, sia, soprattutto, ambientale». l Gruppo AGSM occupa 1358 collaboratori. Le buone notizie fanno sempre piacere!

Pierantonio Braggio