Accordo tra Cattolica e Iccrea Banca. Cattolica sale al 70%, nelle Joint ventures BCC Vita e BCC.

Al 31 dicembre 2018, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea conta su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportell, presenti in 1.745 comuni italiani, un attivo di circa 150,2 miliardi di euro e fondi propri, per circa 11,3 miliardi di euro. Queste dimensioni collocano complessivamente il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, tra i primi 4 gruppi bancari italiani. Con l’accordo, di cui sopra, Cattolica, quindi, ha sensibilmente aumentato la propria partecipazione in due gruppi bancari di portata straordinaria, ampliando, molto saggiamente, le proprie opportunità di presenza assicurativa in tutta Italia.

Pierantonio Braggio