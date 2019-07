ROTAS ITALIA A SOSTEGNO DEL PROGETTO SPORT FOR NATURE

Dopo il successo del primo viaggio alle isole Svalbard, in Norvegia, il team di Sport for Nature, capitanato da Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano e mental trainer di numerosi personaggi del mondo dello sport, ha fatto tappa in Islanda, uno dei luoghi al mondo dove maggiormente si ha evidenza degli effetti negativi che il global warming e l'inquinamento, soprattutto da plastica, stanno causando al nostro pianeta. “Noi”, afferma Francesco Celante, ceo di Rotas Italia,”siamo sensibili al degrado ambientale e al cambiamento delle condizioni climatiche. Siamo la prima azienda nel nostro paese in cui il 90% degli scarti prodotti sono innocui per l'ambiente. Abbiamo un approccio sostenibile da più di 40 anni, prima che esistessero norme in questo ambito. La sostenibilità è nella nostra mente, Siamo onorati di aver dato il nostro sostegno al progetto. Dovremo spingere ancora di più su questi temi con altre manifestazioni o sponsorizzazioni”.(I.P.)